Handball-Bundesligist ThSV Eisenach setzt weiter auf Kontinuität. Der Verein gab am Freitagabend am Randes des Ostduells gegen den SC DHfK Leipzig gleich drei wichtige Vertragsverlängerungen bekannt.

Trainer Misha Kaufmann und der Sportliche Leiter Maik Nowak verlängerten ligaunabhängig um drei Jahre bis 2027, Geschäftsführer Rene Witte gleich um 5 Jahre bis 2029. "Wir wollen unseren Thüringer Kultclub gemeinsam weiterentwickeln, einen Traditionsverein professionalisieren, modernisieren und fit für die Zukunft machen", erklärte Rene Witte. Der 45-Jährige hatte Verantwortung in Eisenach übernommen, als der Verein vor fünf Jahren noch in der 3. Liga spielte. Seit September 2020 ist Nowak beim Verein und ebenfalls mitverantwortlich für die Rückkehr des ThSV in die Eliteliga.