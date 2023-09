Für Aues Trainer Stephan Just wurde es zu einem besonderen Spiel, war er doch einst Spieler und Trainer beim ASV Hamm-Westfalen. Und der 44-Jährige hatte den EHV in der ersten Hälfte richtig gut eingestellt. Zwar lagen seine Männer nach vier Minuten mit 0:3 in Rückstand, dann aber rappelten sie sich auf und gingen in der elften Minute dank eines Treffers von Jan Blecha mit 6:5 in Front.