Nach dem Abstieg in die 3. Liga legten die Auer eine Supersaison hin und ließen mit Platz eins in der Staffel Ost keine Zweifel aufkommen, dass es sofort wieder in die 2. Bundesliga hochgeht. Einen kleinen Vorgeschmack auf das dortige Leistungsvermögen gab es bereits in der ersten Runde im DHB-Pokal, als die Mannschaft von Trainer Stephan Just in der heimischen Erzgebirgshalle auf Ligakonkurrent SG Bietigheim traf. Die Auer warteten mit einer sehr couragierten Leistung auf, verloren aber dennoch mit 30:33 und können sich nunmehr voll und ganz auf den Punktspielbetrieb konzentrieren. Das Ziel für die Spielzeit kann nur lauten: Klassenerhalt.