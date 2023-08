Die stärkste Handball-Liga der Welt geht in seine 57. Saison. Die Handball-Bundesliga beginnt bereits am Donnerstag (24. August 2023). Mit dem SC Magdeburg, dem SC DHfK Leipzig und Aufsteiger ThSV Eisenach sind gleich drei mitteldeutsche Klubs dabei.

Der SC Magdeburg geht als Champions-League-Sieger und Vizemeister in das neue Spieljahr. Geht es nach Lukas Mertens, könnte der SCM in diesem Jahr erneut um die angepeilte Meisterschaft spielen: "Ich hab ein gutes Bauchgefühl. Wir wissen, was auf uns zukommt in vier Wettbewerben."