"Wir wollen ins Viertelfinale des DHB-Pokals", erklärte Geschäftsführer René Witte selbstbewusst vor dem Spiel. Doch irgendwie wirkten seine Eisenacher in der ersten Viertelstunde gehemmt, leisteten sich viele technische Fehler. Nach 15 Minuten führten die bis dahin deutlich effektiveren Hamburger bereits mit 10:6. Doch nun tauten die Thüringer auf, packten defensiv besser zu, ließen keine größeren Lücken mehr und hatten vor allem mit Matija Spikic einen Mann zwischen den Pfosten, der den HSV phasenweise zur Verzweiflung brachte. So arbeitet sich der ThSV Tor um Tor heran, schaffte in der 21. Minute den 10:10-Auslgeich und ging zwei Minuten später zum ersten Mal in Führung. Die Gastgeber verloren zwischenzeitlich völlig den Faden, der ThSV zog bis auf 16:13 davon. Ein letzter Wurf von Manuel Zehnder wurde von Keeper Johannes Bitter abgewehrt, so ging es mit einem 16:14 in die Kabinen.

Bildrechte: IMAGO / Eibner