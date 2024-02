Der THC erwischte gegen die in der Gruppe bislang punktlosen Gäste einen holprigen Start. Zagreb machte vom Anwurf weg ordentlich Dampf und lag bis zur zehnten Spielminute in Front. Die Thüringerinnen hingegen brauchten eine gute Viertelstunde, um die erste eigene Führung zu verbuchen. Offensiv konnte sich das Team von Trainer Herbert Müller zunehmend steigern, wenngleich der Ball aus THC-Hand in Halbzeit eins gleich viermal am Aluminium landete. Hinten brillierte Torhüterin Dinah Eckerle und hatte mit zehn gehaltenen Abschlüssen (50% Quote) einen erheblichen Anteil an der 13:10-Pausenführung.