Die Thüringerinnen, die wettbewerbsübergreifend zuletzt zweimal in Folge verloren hatten, verschliefen den Start und gerieten nach dreieinhalb Minuten mit 1:3 in Rückstand. Erst ab Mitte der ersten Halbzeit brachten die Gäste mehr Tempo in ihre Angriffsaktionen und zogen mit einem 4:1-Lauf prompt auf 10:7 (20.) davon. Bis zur Pause erspielte sich der THC einen komfortablen Vorsprung, auch weil Torhüterin Nicole Roth im ersten Durchgang mit acht Paraden glänzte.