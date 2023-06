Die erste große Überraschung gab es bereits vor dem Spiel. Gisli Kristjansson stand trotz seiner Schulterverletzung im Kader des SC Magdeburg. Donnernder Applaus von den Fans in Köln. Und die Magdeburger erwischten zunächst einen Start nach Maß, führten nach sechs Minuten bereits mit 4:1. Danach kam der Vorjahresfinalist aus Polen besser ins Spiel, welches von hohem Tempo geprägt war. Vor allem Kielces Keeper Andreas Wolff lief heiß, das Ergebnis: 6:6 nach zwölf Minuten. Dann kam er tatsächlich nach 18 Minuten, Gisli Kristjansson und traf zum 7:6. Doch Kielce kam zurück, vor allem Alex Duschebajew war kaum zu stellen. Es blieb packend, dramatisch und ganz eng. Kielce zog ein wenig davon, aber der SCM mit dem unglaublichen Kristjansson (drei Tore vor der Pause) hielt voll gegen. Mit einem 13:15 für den polnischen Meister ging es in die Kabinen.

Und Kielce kam auch besser raus, schraubte am Ergebnis, führte zwischenzeitlich mit vier Toren (14:18/35.). Doch der SCM gab sich nicht auf, die erste Reaktion zeigte Keeper Nikola Portner, der einen Siebenmeter und danach noch einen schweren Ball parierte, der SCM kam wieder auf 16:18 heran. Doch danach scheiterten die Magdeburger wieder an Wolff und dennoch blieb es eng. Duschebajew mit seiner unglaublichen Klasse und Variabilität bekam der SCM aber einfach nicht zu greifen. Es blieben zwei Tore Rückstand (20:22/48.) und der Anschluss, der wollte einfach nicht fallen.

Danach wurde es ganz still in der Halle, nachdem ein Zuschauer zusammengebrochen war. Nach einer 13-minütigen Pause gelang dem SCM endlich der umjubelte Anschluss zum 21:22. Und Portner wuchs über sich hinaus, und vorn machte Matthias Musche den Ausgleich! Und in der 26. Minute gelang nach einem Ballgewinn Christian O’Sullivan tatsächlich die erste Führung zum 25:24. Und es wurde hochdramatisch, Kielce glich aus und ging wieder in Führung, weniger als zwei Minuten waren noch auf der Uhr. Zudem kassierte O'Sullivan wegen eines Wechselfehlers eine Zeitstrafe. Dennoch kämpfte sich der SCM mit einem 26:26 in die Verlängerung.