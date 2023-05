Vor 4.363 Zuschauern überzeugten die Leipziger in der Anfangsphase mit schnellem umschaltspiel und führten nach sieben Minuten mit 7:4. In der Folge schlichen sich jedoch immer mehr Fehler ins Spiel der Gastgeber ein, was die Mindener konsequent bestraften 10:9 (16.). Nach einer Auszeit von Sigtryggsson stabilisierte sich der SC DHfK wieder, konnte sich in einem zerfahrenen Spiel bis zur Pause aber nicht nennenswert absetzen.