Der SCM startete gut (2:0) und baute seine Führung in der 8. Minute auf vier Tore aus (7:3). Mit zunehmender Spieldauer wurden der BHC aber stärker und verkürzte den Rückstand sukzessive. Die Magdeburger zeigten indes einige Unkonzentriertheiten bei den Anspielen am Kreis und im Abschluss. Der Bergische HC nutzte dies und ging in der 23. Minute erstmals in Führung (15:14), die auch bis zur Pause verteidigt wurde (18:17).