Die Bundesliga-Handballerinnen stehen in den Startlöchern, am kommenden Wochenende geht es wieder Punkte. Wer holt die Meisterschaft, wer muss den bitteren Gang in die zweite Liga antreten? Diesmal gibt es drei Absteiger. Aus Mitteldeutschland stellen sich erneut der Thüringer HC, der SV Union Halle-Neustadt und der BSV Sachsen Zwickau den Herausforderungen. Neue Saison, neue Ziele - die Ansprüche des Trios sind unterschiedlich.

In der letzten Saison ging kein Weg an der SG BBM Bietigheim vorbei. Am dichtesten war den Baden-Württembergerinnen der Thüringer HC auf den Fersen, der auf dem zweiten Platz landete. So in etwa könnte die Konstellation auch diese Spielzeit wieder lauten, wenn es denn nicht eine dicke Überraschung gibt. Und dafür könnte durchaus die Mannschaft von Herbert Müller sorgen, die nahtlos an die vergangene Saison anknüpfen möchte. Mit dem Erreichen des Final Four im Europacup feierte der THC zuletzt einen großen Erfolg, obwohl es am Ende nicht zum ganz großen Wurf reichte.