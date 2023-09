Nach einer engen ersten Halbzeit lag der BSV mit zwei Toren im Rückstand. Im zweiten Durchgang erwischten die Zwickauerinnen den besseren Start und waren kurzzeitig sogar in Führung (13:12, 34. Minute). Doch die Solinger um Toptorschützin und Ex-BSV-Spielerin Pia Adams (sechs Treffer) sorgten dafür, dass die Westsachsen ins Hintertreffen gerieten. Am Ende war es vor allem die starke Leistung der Solinger Torhüterin Katja Grewe, die das Zwickauer Aus besiegelte. Mit vielen starken Paraden - 15 waren es am Ende - sorgte sie dafür, dass Ema Hrvatin und Rita Lakatos nicht noch mehr Tore für die Gäste aus Sachsen erzielen konnten. Mit jeweils acht bzw. sieben Treffern waren die beiden BSV-Spielerinnen die erfolgreichsten Werferinnen auf der Platte. Doch auch sie konnten nicht verhindern, dass Zwickau schon in der ersten Runde des DHB-Pokal die Segel streichen muss.