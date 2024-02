Die Thüringerinnen wirkten zum Start des Topspiels hochkonzentriert. Nach zehn Minuten lag das Team von Trainer Herbert Müller mit drei Treffern in Front (9:6) und ließ auch in der Folge erst einmal wenig anbrennen. Anteil daran hatte auch die mehrfach stark parierende Torhüterin Dinah Eckerle. Eine doppelte Unterzahl sollte in der Schlussphase der ersten Hälfte dann aber die Wende zu Ungunsten des THC einleiten. Mit fünf Treffern binnen der letzten fünf Minuten von Durchgang eins konnten die Gäste der HSG Bensheim/Auerbach den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf stellen. Zur Pause lag der THC 12:13 hinten.