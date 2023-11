Nach der Auswärtsniederlage bei den Rhein-Neckar Löwen ist der SC DHfK Leipzig in der Handball-Bundesliga gleich wieder in die alte Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen den TVB Stuttgart gewannen die Sachsen am Donnerstag mit 36:30 (15:15). Damit feierten die Gastgeber den dritten Erfolg in den vergangen fünf Begegnungen.