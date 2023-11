"Es freut mich sehr, dass die beiden Jungs bei uns bleiben. Es tut einfach gut, solche Spieler wie Moritz und Simon im Team zu haben", sagte DHfK-Cheftrainer Rúnar Sigtryggsson. Nationalspieler Ernst war 2021 von den Füchsen Berlin nach Leipzig gewechselt. Der 29-jährige Defensivspezialist betonte: "Ich fühle mich im Team, im Verein und in der Stadt extrem wohl und sehe deshalb überhaupt keinen Grund, irgendetwas an dieser Situation zu ändern.

Preuss, der zu Jahresbeginn 2023 vom SC Magdeburg kam, spielte sich in der laufenden Saison mit überzeugenden Auftritten in den Vordergrund. "Ich sehe, welches Potenzial in unserer Mannschaft steckt. Nach und nach komme ich immer besser in Form und möchte das Vertrauen, welches der Verein mir schenkt, jede Woche auf dem Spielfeld zurückzahlen", meinte der 28-Jährige.