Dabei sah es lange Zeit nach einem wahren Handball-Krimi aus. Kiel begann forsch und setzte sich schon früh ab. Mitte der ersten Halbzeit zogen die Norddeutschen auf fünf Tore fort. Besonders häufig trafen die Außenspieler in dieser Phase. Ekberg traf am Ende siebenmal für den THW, Dahmke viermal. Gegen Ende der ersten Halbzeit riss Manuel Zehnder vom ThSV die Partie vermehrt an sich, traf selbst und setzte seine Mitspieler in Szene. So ging es mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Kabinen.