Der DRHV verschlief den Beginn der Partie (2:5/6.) und lief früh einem Rückstand hinterher (10:14/17.). Dann stellte sich jedoch eine Drangphase der "Biber" ein, der die Mindener nicht Stand halten konnten. Mit großen Schritten arbeiteten sich die Gäste an den Ausgleich heran (17:17/25.). Die verunsicherte Heimmannschaft suchte vergeblich nach Lösungen, doch geriet noch vor der Pause in Rückstand (19:20/29.). Der DRHV nahm die erkämpfte 21:19-Führung mit in die Kabine.