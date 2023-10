Die Handballer des HC Elbflorenz haben bei Aufstiegsfavorit TuS N-Lübbecke eine deutliche 21:29-Niederlage einstecken müssen. Dabei fehlte noch der erst am Freitag verpflichtete Rückraumspieler Doruk Pehlivan. Dresdens Trainer André Haber hatte mit einem Spiel auf Augenhöhe gerechnet. Doch das war es nur in den ersten fünf Minuten. Nach einer schnellen 2:0-Führung für Dresden ging es dahin. Immer wieder scheiterte man an Latte, Pfosten oder dem überragend haltenden Keeper Leon Grabenstein. So führte Lübbecke bereits nach 23 Minuten mit 11:5. So blieb es bis zur Halbzeit, mit 15:9 ging es in die Kabinen. Wer auf eine Besserung nach der Pause gehofft hatte, wurde enttäuscht. Die Gastgeber zogen weiter davon, hatten zeitweise zehn Tore Vorsprung. Sebastian Gress erklärte nach dem Spiel bei "DYN": "An dem Spiel gab es nichts Gutes für uns. Man muss nur schauen, wie viele Paraden der Torhüter hatte. Das zieht uns heute den Zahn. Wir sind lange einem großen Rückstand hinterhergelaufen, das ist auch mental schwer."