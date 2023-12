Die Gastgeber legten vor 955 Fans in der heimischen Erzgebirgshalle einen Start nach Maß auf die Platte. Wiederholt führten die robust und couragiert auftretenden Auer in den ersten zehn Minuten bereits mit vier Toren (6:2, 8./7:3, 10.). Das hatte der EHV nicht zuletzt auch seinem an diesem Abend überragend aufgelegten Schlussmann Sveinbjorn Petursson zu verdanken. Insgesamt lieferte der Isländer im Verlauf der Partie 19 Paraden (38 Prozent Quote).

Zwar berappelte sich der Tabellenletzte in der Schlussviertelstunde noch einmal, schnupperte gut dreieinhalb Minuten vor der Sirene (27:29, 57.) sogar noch einmal am Comeback, ehe Alexander Velz die endgültige Vorentscheidung (27:30, 60.) besorgte. In der Aktion zuvor gab es die Chance auf den Ein-Tore-Rückstand – ein unkonzentrierter Pass stoppte jedoch die Kombination und zudem hatte Aue in dieser Szene Pech, dass die Schiedsrichter wohl zu Unrecht auf Ballverlust an der Außenlinie entschieden. Die nächste Möglichkeit auf einen Hoffnungsschimmer im Keller bietet sich am Freitag auswärts bei Eintracht Hagen.