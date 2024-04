Janke stammt gebürtig aus Pfaffenhofen und erlernte das Handballballspielen beim TSV Dorfmark und dem MTV Soltau. Im Anschluss durchlief er während seiner Profikarriere einige große Stationen im deutschen Handball. So wechselte Janke im Alter von 15 Jahren in die Nachwuchsabteilung des SC Magdeburg. Beim amtierenden Champions League Sieger stieg er zur Saison 2013/14 in den Profikader auf und absolvierte insgesamt 13 Bundesligaspiele für den SCM.