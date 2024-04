Von Beginn an diktierten die Dresdner das Spielgeschehen, erzwangen in der Abwehr immer wieder Fehler und bestraften diese umgehend mit schnellen Gegenstößen. Über weite Strecken war es ein Spiel, in dem die Gastgeber einem hohen Rückstand hinterherlaufen mussten während Dresden auf jede Situation eine passende Antwort hatte. So wurde es letztlich ein ungefährdeter und verdienter Start/Ziel-Sieg für die Sachsen, die ihre Serie ausbauen und nun bei fünf Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen sechs Partie stehen.