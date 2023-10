Der HC Elbflorenz hat beim TuS Vinnhorst aus Hannover mit 29:32 (16:15) verloren. Nach einem soliden Start ging den Dresdnern in Halbzeit zwei die Luft aus. Tabellenschlusslicht Vinnhorst hat durch den Sieg nicht nur die ersten Punkte in dieser Saison eingefahren sondern die ersten Punkte überhaupt in der Zweitligageschichte des Vereins.

Beide Teams starteten äußerst wild in die Partie. Nach nur knappen sechs gespielten Minuten stand es bereits 5:5. Ab der 11. Minute flachte das Tempo aber deutlich ab und die jeweiligen Abwehrreihen fanden besser ins Spiel. Keine Mannschaft konnte sich wirklich absetzen, sodass es nach einer äußerst torarmen Schlussphase in Halbzeit eins (fünf Treffer in zehn Minuten) mit einem knappen 16:15 für Dresden in die Kabine ging. Darüber hinaus verloren die Dresdner in Durchgang eins Neuzugang Doruk Pehlivan, der mit einer Rippenverletzung das Spiel verließ.