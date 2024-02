Die Partie startete torarm, wurde dafür aber von Beginn an intensiv geführt. Auf die frühe 1:0-Führung der Hausherren (1.) konnte der DRHV mit drei Toren am Stück antworten – allesamt erzielt von Timo Löser. Potsdam brauchte etwas, um offensiv weitere Akzente setzen zu können. Das lag allen voran am überragenden Philip Ambrosius im Tor der "Biber", der im ersten Durchgang knapp 40% der Würfe parierte. Nachdem der Tabellenführer in der 17. Minute auf 5:5 stellen konnte, ging es bis zum Ende der ersten Halbzeit hin und her. Dabei warf sich der VfL stets mit einem Treffer in Front, auf den der DRHV meist postwendend antwortete. Lediglich auf Tor Nummer elf fand die Mannschaft von Geburtstagskind Uwe Jungandreas vorerst keine Antwort mehr. Mit dem Stand von 10:11 ging es in die Pause.