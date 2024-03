Mit der Unterstützung einiger Mitgereister aus Dessau begannen die Biber schwungvoll und erarbeiteten sich die schnelle Führung. Timo Löser nahm das Offensivspiel an sich, traf in den ersten 15 Minuten in fünf von fünf Versuchen, legte zwei weitere Treffer auf, und sorgte damit für die 10:6-Führung nach 20 Minuten. In der Folge verzweifelten die heimischen Essener an der äußerst sicher stehenden Defensive und nicht zuletzt an Philip Ambrosius, der kurz vor der Pause noch einen Ball stark an den Pfosten lenkte und mit seiner sechsten Parade (insgesamt 14) den 14:10-Pausenstand sicherte.