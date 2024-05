Der frühere Handball-Nationalspieler Bastian Roscheck kehrt als Sportdirektor zu Bundesligist SC DHfK Leipzig zurück. Über die Personalentscheidung informierten die Sachsen am Mittwoch. Der 33-Jährige hatte die Leipziger 2021 nach acht Jahren und 250 Pflichtspielen verlassen. Von Anfang Juni an steht Roscheck zunächst als ehrenamtlicher Berater zur Verfügung, seinen neuen Job wird er am 1. Juli 2025 antreten.