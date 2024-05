Nach 60 rassigen Minuten stand am Samstag (18. Mai 2024) ein klarer 39:27-Sieg für den SC DHfK Leipzig gegen den HSV Hamburg auf der Anzeigetafel. Die Sachsen sicherten damit den achten Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga und verzückten die Fans mit einer Torflut. Bester Werfer war Viggo Kristjansson mit zehn Treffern, Lukas Binder versenkte zudem alle seine acht Versuche.

Während sich die Mannschaft von Runar Sigtryggsson phasenweise in einen Rausch spielte, zerbröselten die Hamburger, die auch abseits des Parketts große Sorgen plagen. Der HSV bangt um seine Lizenz und Bundesligazugehörigkeit. Ende Mai soll es wohl eine Entscheidung geben. Sportlich gehören die Norddeutschen in die erste Liga - auch wenn davon am Samstag in Leipzig nicht viel zu sehen war.