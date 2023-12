Für den ThSV Eisenach geht es um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Die Thüringer stehen in der Bundesliga-Tabelle auf dem vorletzten Platz. Sollte der Sieg am grünen Tisch aberkannt werden, stünde die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann wieder bei 7:23 Punkten und hätten damit drei Pluspunkte Rückstand auf das rettende Ufer – momentan ist es nur ein Punkt.

Und das Restprogramm in diesem Jahr hat es in sich. Der ThSV trifft am Freitag (15.12.2023) auf Meister THW Kiel, am Mittwoch darauf (20.12.2023) auf Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen und kurz vor Weihnachten (23.12.2023) kommt es dann zum Abstiegsduell mit dem HC Erlangen, der aktuell auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht.