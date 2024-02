In Handball-Leipzig gibt es momentan nicht viel zu lachen. Die Pleite des SC DHfK gegen Gummersbach am Montag (19.02.) war inklusive des DHB-Pokals bereits die sechste in Serie. Die Folge: Die Mannschaft von Trainer Runar Sigtryggsson ist von Tabellenplatz sieben auf Rang 14 abgerutscht. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen beträgt nur noch zwei Punkte. Spukt das Abstiegsgespenst schon durch die Köpfe?