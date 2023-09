Champions League, Bundesliga und später DHB-Pokal - der SC Magdeburg kann sich über Arbeit nicht beklagen. Jetzt sind die Eckdaten für den Handball-Super Globe bekanntgegeben worden. An der Klub-Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr vom 7. bis 12. November in Dammam in Saudi-Arabien ausgetragen wird, nehmen erstmals 12 Mannschaften aller Kontinente teil.

Der SCM ist als Titelverteidiger gesetzt und trifft in der Gruppe C auf den gastgebenden Klub HK Khaleej sowie den australischen Verein University of Queensland. Das ergab die Auslosung am Donnerstag (28. September) im Hauptsitz der International Handball Federation (IHF) in Basel.