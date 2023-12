Handball-Bundesligist SC Magdeburg setzt weiter auf Oscar Bergendahl. Wie der Verein mitteilte, wird der schwedische Kreisläufer bis 2026 für den amtierenden Champions-League-Sieger auflaufen. "Wir haben viele tolle Spieler und Oscar passt in Struktur und Philosophie wie die Faust aufs Auge. Daher ist es eine logische Konsequenz für beide Seiten", begründete Cheftrainer Bennet Wiegert die Vertragsverlängerung.

Bergendahl war im vergangenen Februar als Ersatz für den damals verletzten Magnus Saugstrup vom TVB Stuttgart zum SCM gewechselt und wurde sofort ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Der 28-Jährige hatte auch großen Anteil am Gewinn der Champions League sowie jüngst des dritten Triumphes bei der Klub-WM.



"Oscar ist einer unserer stillen Leader und eine wichtige Säule unseres Teams. Sein Engagement und sein Ehrgeiz sind vorbildlich", so Wiegert. Der Schwede selbst freut sich, dass "ich meine Reise beim SC Magdeburg fortsetzen kann". Bergendahl weiter: "Das Vertrauen des Vereins und die Unterstützung der Fans bedeuten mir unglaublich viel. Ich habe mich in den vergangenen Monaten sehr schnell eingelebt und fühle mich hier wie zuhause."