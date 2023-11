Erst tanzten die alten und neuen Klub-Weltmeister vom SC Magdeburg durch den Konfetti-Regen von Dammam in Saudi-Arabien, dann feierten sie eine kleine Kabinen-Sause - doch mehr gab es zunächst nicht. Die ganz große Party blieb nach dem dritten Klub-WM-Titel in Serie aus.

Warum? Für allzu große Feierlichkeiten habe man aufgrund der anstehenden Spiele in den kommenden Tagen und nach 17 Stunden Rückreise nicht wirklich Zeit, heißt es von Seiten der Erfolgsmannschaft. Und in der Tat, das Programm hat es in sich: Schon am Donnerstag geht es in der Champions League weiter, am Sonntag wartet der Liga-Alltag.