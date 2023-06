Handball | Champions League Finale: SC Magdeburg will Coup gegen Kielce landen

Hauptinhalt

Der Halbfinal-Krimi gegen den FC Barcelona am Samstag war in Sachen Spannung kaum zu überbieten. Nun gilt es für den SC Magdeburg, sich gegen Kielce noch einmal zu sammeln, um am Ende den ganz großen Coup zu landen.