Zur famosen Magdeburger Serie gehört(e) auch ein Lauf von neun Siegen in Serie in der Champions League, dank derer sich der SCM nach zwei Auftaktniederlagen in der Gruppenphase bis auf Rang zwei vorgearbeitet und damit die direkte Qualifikation für das Viertelfinale weiter vor Augen hat - vorausgesetzt der Titelverteidiger löst auch seine Pflichtaufgabe am Mittwoch gegen RK Celje (18:45 Uhr im Ticker und Audio-Livestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de).