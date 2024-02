Die 24-jährige Kreisspielerin kommt vom Ligakonkurrenten Sport-Union Neckarsulm und unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei den Thüringerinnen. "Nach drei Jahren, in denen ich mich bei der Sport-Union Neckarsulm entwickelt habe und zu einem der Stammspieler der Mannschaft geworden bin, bin ich bereit für eine neue Herausforderung in meiner Handballkarriere", unterstrich Nooitmeer, die nach "einem guten Gespräch mit Trainer Herbert Müller" sehr angetan von ihrer neuen Aufgabe ist. "Während unseres Gesprächs habe ich Herberts Begeisterung für diese Zusammenarbeit mit mir gespürt. Das hat mich bewogen, mich für Thüringen zu entscheiden."

Nooitmeer sammelte schon früh internationale Erfahrung. In den Spielzeiten 2015/16 und 2016/17 spielte sie mit dem HV Quintus im EHF Challenge Cup. In der nachfolgenden Saison startete sie mit Moorenhof Jansen Dalfsen im EHF Cup. Nach ihrem Wechsel zur Jugendakademie des französischen Serienmeisters Metz Handball kam Sharon Nooitmeer 2018/19 erstmals in der EHF Champions League zum Einsatz. Im Juli 2018 nahm sie mit der niederländischen U20-Nationalmannschaft an der IHF Women’s Junior World Championship in Ungarn teil und belegte Platz fünf. 2021 wechselte sie nach Neckarsulm.