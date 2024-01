Nach sechs Jahren bei Praktiker Vac suchte Csenge Kuczora eine neue sportliche Herausforderung. Die ungarische Nationalspielerin stand auf dem Wunschzettel vieler Klubs, den Zuschlag bekam der Thüringer HC . Die 23-Jährige, die im linken Rückraum zum Einsatz kommen soll, wird in der neuen Saison für den THC auf Torejagd gehen. Sie unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Der Handball-Bundesligist darf sich auf eine wurfgewaltige Spielerin freuen, die die Lücke, die Annika Lott hinterlässt, schließen soll. Welches Potential in der ungarischen Nationalspielerin steckt, bekam der THC in der EHF-Saison 2022/23 zu spüren. In den beiden Duellen gegeneinander warf Kuczora insgesamt 30 Tore gegen ihren neuen Verein.