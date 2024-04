Industria Kielce startete besser ins Spiel als der SCM. Das lag maßgeblich am furios haltenden deutschen Nationaltorwart Andreas Wolff. Er parierte zu Beginn mehrere SCM-Würfe, darunter auch zwei Siebenmeter von Omar Ingi Magnusson. So stand es schnell 4:1 für den polnischen Serienmeister. Nach zehn Minuten verwiesen die Schiedsrichter Dylan Nahi des Feldes, nachdem dieser Gisli Kristjansson im Gesicht traf. Bis zur Halbzeit kämpften die Magdeburger sich wieder heran, ohne jedoch in Führung gehen zu können. Fünf Hornke-Treffer, teilweise aus spitzem Winkel, trugen dazu bei.

Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner