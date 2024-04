Einen Tag nach dem Gewinn des DHB-Pokals werrden die Handballer des SC Magdeburg am Montagabend (15. April 2024) von ihren Fans empfangen. Die Feier beginnt 19 Uhr. Nach MDR-Informationen verzichtet das Team von Trainer Bennet Wiegert auf einen großen Empfang auf dem Rathausbalkon. Gefeiert wird "klein" - in der Heimspielstätte, der Getec-Arena.

Der SC Magdeburg hatte den DHB-Pokal am Sonntag in seiner Vereinshistorie zum dritten Mal nach 1996 und 2016 geholt. "Wir sind unheimlich stolz und happy, dass wir nach diesem Wochenende als DHB-Pokalsieger nach Magdeburg zurückfahren können", sagte Trainer Bennet Wiegert: "Das ist alles andere als selbstverständlich." Sein Team habe das "einfach toll gemacht, gegen alle Widrigkeiten gekämpft", erklärte Wiegert, der Tränen in den Augen hatte.