Mit sieben Toren Vorsprung ging es dann in die Kabinen. Eine scheinbar sichere Führung, was sich nach dem Seitenwechsel zunächst als trügerisch erweisen sollte. Der SCM verlor ein wenig die Spannung, was die Gäste für sich nutzten und den Rückstand bis auf drei Tore (25:22, 48.) verkürzten. Das Zittern kehrte in die Magdeburger Arena zurück.