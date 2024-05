Die Eisenacher drückten dem Spiel von Beginn an ihren Stempel auf. Aus der offensiven Gäste-Abwehr resultierten zahlreiche einfache Balleroberungen, die in schnellen Toren mündeten. Zwei vergebene Siebenmeter zu Beginn ließen die Unsicherheiten der Gastgeber größer werden, sodass diese zehn Minuten ohne Torerfolg blieben.

Bereits zur Halbzeit konnten sich die Kaufmann-Schützlinge dadurch mit plus sechs absetzen. Auch der Start in die zweite Hälfte gehörte dem ThSV. Technische Fehler sowie mehrere Pfostentreffer der Balinger ließen den Vorsprung auf plus 14 anwachsen. Aber auch ein famos haltender Matija Spikic im Eisenacher Tor trug zur frühen Vorentscheidung bei.