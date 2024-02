Sichtlich enttäuscht äußerte sich ThSV-Spieler Malte Donker am Dyn-Mikrofon: "Die vielen dummen Zeitstrafen und leichte Fehler in der Offensive, gerade in der Schlussphase, kosten uns den Sieg." Dennoch seien die gute Abwehrarbeit sowie 30 Auswärtstore aus Donkers Sicht durchaus positiv zu bewerten. Bereits am Samstag (10. Februar 2024) können die Eisenacher das Wetzlar-Spiel in Vergessenheit geraten lassen. Dann empfangen die Wartburgstädter den VfL Gummersbach.