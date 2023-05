Handball | Bundesliga Thüringer HC siegt im mitteldeutschen Duell und wird Vizemeister

24. Spieltag

Der Thüringer HC hat sich nach dem enttäuschenden European-League-Final4 in der Handball Bundesliga die Vizemeisterschaft gesichert. Gegen Union Halle-Neustadt sicherte sich das Team von Herbert Müller bereits in der ersten Hälfte die Führung (13:16), doch Halle blieb zunächst dran. Am Ende mussten sich die Wildcats mit 26:31 geschlagen geben und zittern weiter im Abstiegskampf.