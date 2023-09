Handball | Bundesliga Sachsen Zwickau geht zum Auftakt baden

Der BSV Sachsen Zwickau ist mit einer derben Heimklatsche in die neue Saison gestartet. Gegen die HSG Blomberg-Lippe spielten die Westsachsen eine Halbzeit ordentlich mit, danach ging überhaupt nichts mehr. So hieß es am Ende 20:32 (12:13).