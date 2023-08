Der ThSV Eisenach hat sein erstes Bundesligaspiel seit über sieben Jahren in einer hochspannenden Schlussphase mit 31:30 (13:13) gegen den Bergischen HC gewonnen. Zum Matchwinner avancierte Rückraumspieler Manuel Zehnder, der mit seinen 13 Treffern maßgeblich zum Sieg beitrug, gemeinsam mit Torwart-Neuverpflichtung Meteusz Kornecki (elf Paraden), an dem sich die Gäste die Zäne ausbissen. Zweitbester Werfer des Aufsteigers vor den Augen der 2.328 Zuschauer in der Werner-Assmann Halle wurde Alexander Saul mit acht Treffern.