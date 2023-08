Der ThSV Eisenach hat am Samstag (05.08.2023) ein Testspiel im Rahmen des Wartburg-Cups gegen die Füchse Berlin nach couragierter Leistung mit 27:31 (15:18) verloren. Gegen den European-League-Sieger und Meisterschaftsdritten stand es in der Eisenacher Werner-Aßmann-Halle 13 Minuten vor dem Ende noch 24:24. In den Schlussminuten aber setzte sich die Cleverness des Hauptstadtclubs durch. Manuel Zehnder kam für die Thüringer auf elf Treffer, auf der Gegenseite war Matthias Gidsel zwölfmal erfolgreich.