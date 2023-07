"Ich freue mich, dass uns dieser Deal gelungen ist (...) Mateusz Kornecki will mit uns das große Ziel, Klassenerhalt in der 1. Handballbundesliga, realisieren", sagte ThSV-Geschäftsführer Rene Witte in der Mitteilung. Mit vier Torhütern sieht er die Eisenacher stabil aufgestellt. Über die Dauer des Kontrakts machte der Verein keine Angaben.

In den Gesprächen sei zudem "sein unbedingter Wille" zu erkennen gewesen, "aus dem Schatten von Andreas Wolff zu treten und sich unter allen Umständen in Deutschland etablieren zu wollen". Dafür habe Kornecki, der am kommenden Montag in das Mannschaftstraining einsteigt, auf Angebote von international spielenden Vereinen verzichtet.