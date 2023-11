Vor fast leeren Rängen in Dammam hatte der SCM den besseren Start. Nach einem verwandelten Siebenmeter von Omar Ingi Magnusson lagen die Elbestädter mit 9:5 in Front (15. Minute). Doch Kielce ließ sich nicht abschütteln, was vor allem an tollen Paraden von Andreas Wolff im Kasten und Dylan Nahi lag, den die Magdeburger nicht in den Griff bekamen. Magdeburg kreierte viele Chancen, wirkte hinten aber nicht sattelfest. So ging es mit einer knappen Führung in die Halbzeit.