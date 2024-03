Christina Lövgren Hallberg, die erstmals ihr Heimatland verlässt, freut sich auf das Abenteuer in der deutschen Handball-Bundesliga: "Der Wechsel zum Thüringer HC und in die Bundesliga ist superspannend für mich." Die Werte des Vereins und die Art des Handballs, den die Mannschaft spiele, stimmen voll und ganz mit der Art und Weise wie sie über Handball denke, erklärte die Schwedin.

THC-Trainer Herbert Müller war direkt Feuer und Flamme für Lövgren Hallberg. Als er die ersten Clips gesehen habe, hatte er das Gefühl: "Ja, das ist sie", erzählt der Trainerfuchs. Auch die anschließenden Gespräche seien gut gewesen. Die Einigung folgte rasch. "Mit Christina haben wir eine junge ehrgeizige Torhüterin gefunden, die durch ihre Art zu halten uns absolut weiterbringt. Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit", so Müller.

Die 23-Jährige spielte bisher nur in Schweden. Von 2017 bis 2020 stand sie bei Skara HF im Tor, in den letzten vier Jahren hütete sie den Kasten von IF Hallby HK.