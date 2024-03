Die 29-Jährige wechselt im Sommer zu den Wildcats und erhält dort einen Vertrag für zwei Jahre, wie der Handball-Bundesligist am Donnerstag (14.03.2024) mitteilte.

Wagenlader spielt aktuell noch bei Zweitligist Spreefüchse Berlin, sammelte bei ihren vorherigen Stationen in Celle und Hannover aber bereits Erstliga-Erfahrung. Union Halle-Neustadt habe sie "in allen Belangen überzeugt", wird die 1,82 Meter große Kreisspielerin in der Pressemitteilung der Wildcats zitiert.