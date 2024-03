Nach dem 38:30-Erfolg gegen Gummersbach am vergangenen Wochenende kamen die Wiegert-Mannen mit breiter Brust in das letzte Spiel der Champions-League-Gruppenphase in Veszprém und zeigten, dass sie die Hinspiel-Pleite aus dem September (28:33) wiedergutmachen wollten. Allen voran ging Felix Claar, der die ersten 15 Minuten dominierte und mit vier Treffern nach 15 Minuten auf 8:5 für die Magdeburger stellte. Infolgedessen hatte der SCM sogar die Chance mit vier Toren und 11:7 wegzuziehen, stattdessen schlichen sich aber mehrere technische Fehler in das Offensivspiel des Titelverteidigers ein, die die Ungarn eiskalt bestraften und mit einem 1:4-Lauf auf 11:11 stellten.