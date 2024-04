Apropos Wolff, da brodelt die Gerüchteküche. Der 33 Jahre alte Weltklasse-Torhüter, der seit 2019 in Kielce sein Geld verdient, soll sich unbestätigten Meldungen zufolge mit den Magdeburgern bereits über einen Wechsel am Saisonende einig sein. SCM-Trainer Bennet Wiegert wollte das vor dem Hinspiel am Mittwoch in Polen weder bestätigen noch dementieren. "Es ist toll, dass der SC Magdeburg mit so tollen Spielern in Verbindung gebracht wird", kommentierte er die Spekulationen.